Bursa Nilüfer Belediyesi, işyeri ruhsat süreçlerini dijitalleştirerek vatandaşların/kolluk kuvvetlerinin bilgiye erişimini kolaylaştırdı. Bu yılın Aralık ayı itibari ile işyerlerine yerleştirilen QR kodlar sayesinde ruhsatlı işyerlerinin bilgileri tek dokunuşla görüntülenebiliyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, işyeri ruhsat süreçlerinde şeffaflığı artırmak için QR kod sistemini hayata geçirdi.

Yeni uygulamayla birlikte tüm işyerlerine yerleştirilen QR kodlarını okutan vatandaşlar, o işyerinin ruhsat bilgilerine anında ulaşabiliyor. Sistem, hem denetim süreçlerini kolaylaştırıyor hem de vatandaşlar açısından güven, hijyen ve iş güvenliği unsurunun artmasını sağlıyor.

QR kod uygulaması, emniyet güçlerinin ve zabıta ekiplerinin denetim sırasında işyeri bilgilerine hızlıca erişmesine olanak tanıyor. Vatandaşlar ise bir işyerinin camında QR kodu gördüklerinde, o işyerinin ruhsatlı ve kontrol edilmiş olduğunu anlayabiliyor.

Hem esnaf hem de vatandaşlar için daha güvenilir ve düzenli bir Nilüfer oluşturmak amacıyla hayata geçirilen uygulama ile can ve gıda güvenliği konusunda da hassasiyet sağlanıyor. Ayrıca uygulama bu uygulama ile tüm süreçlerin yasalara ve yönetmeliklere uygun şekilde yürütüldüğünü görebiliyor.