Kırsal kalkınma projeleriyle Türkiye'ye örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yerli üretimi desteklemek ve tarımda sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği desteklerine devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Kalecik Belediyesi iş birliğinde 'Kalecik Kırsal Kalkınma Değerlendirme ve Planlama Toplantısı' düzenlendi.

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ve ABB Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal'ın da katıldığı toplantıda; muhtarlar ve vatandaşların talep ve önerileri dinlenirken, 2025 yılında Kalecik'te yapılan çalışmalar anlatıldı.

Kuraklığa ve ilkbahar geç donlarına dayanıklı Aronya bitkisi ile Çörek Otu bitkisinin yetiştiriciliğine ve özelliklerine dair de önemli bilgiler paylaşıldı.

Ayrıca toplantının sonunda; ABB bünyesinde bulunan üzüm sıkma makinelerinin Kalecik Belediyesi'ne devri için protokol imzalandı.

'KIRSAL BÖLGELERDEKİ POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN BİR ARADAYIZ'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere ve kırsal yaşama yönelik çalışmalarının artacağını belirten ABB Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, 'Bugün burada ülkemizin kalkınmasında stratejik öneme sahip tarım sektörünü nasıl ileriye taşıyabiliriz, üreticilerimizin emeklerini nasıl güçlendiririz ve sürdürülebilir tarımı Kalecik'te nasıl inşa edebiliriz diye bir araya geldik. İklim değişikliği, su kaynaklarının azalması, artan maliyetler ve küresel rekabet gibi zorluklarla karşı karşıyayız. Ancak bu zorluklar güçlü işbirliği ve akıllı politikalarla aşılabilir. Bugün içinde olduğumuz durumu hepimiz biliyoruz. Tam da bu noktada verimli topraklarımızı koruyan, çiftçimizi ve üretimimizi güçlendiren sürdürülebilir bir tarım politikası ortaya koymamız lazım. İlçelerimizin kırsal bölgelerindeki potansiyeli ortaya çıkarmak için bir aradayız. Yani köylerimizi sadece geçmişimizin bir parçası olarak değil, geleceğin üretim merkezleri olarak görmek istiyoruz. Atacağımız her adım ekonomik gelişmenin yanı sıra sosyal adaleti, sürdürülebilirliği ve toplumsal dayanışmayı güçlendirecektir' dedi.