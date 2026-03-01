Bursa Nilüfer Belediyesi, Yaylacık Mahallesi'nde hazırlıkları süren Kurtuluş Müzesi'nin koleksiyonunu oluşturmak için vatandaşlara çağrıda bulundu. Milli Mücadele ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait tarihi değere sahip materyaller, ortak hafızayı yaşatmak adına bu müzede sergilenecek.

BURSA (İGFA) - Kültürel mirası korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi, kente yeni bir müze daha kazandırıyor.

Yaylacık Mahallesi'nde kuruluş çalışmaları hızla devam eden Kurtuluş Müzesi, Milli Mücadele'den Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına uzanan tarihsel hafızayı görünür kılmayı hedefliyor.

Müzenin en önemli özelliği ise kent belleğini vatandaşların katkılarıyla, kolektif bir dayanışmayla inşa edecek olması.

Nilüfer Belediyesi bu vizyonla, müze koleksiyonunun zenginleşmesine destek olmak isteyen herkes için geniş çaplı bir açık çağrı başlattı.

Kampanya kapsamında, başta Bursa'nın kurtuluş süreci olmak üzere; Kurtuluş Savaşı, Mübadele dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarını belgeleyen her türlü materyal titizlikle değerlendirilecek.

O dönemin sosyal, kültürel ve gündelik yaşamına ışık tutan, tarihsel veya toplumsal bir değer taşıyan obje, belge ve görsel materyallerin Kurtuluş Müzesi çatısı altında toplanması amaçlanıyor.

'TARİHİMİZE HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, müzenin kentin hafızası için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Kurtuluş mücadelesinin ve Cumhuriyet'in kuruluş hikayesinin hep birlikte geleceğe taşınacağını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, 'Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı o destansı mücadeleyi gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Evlerinizde, sandıklarınızda sakladığınız, o dönemin ruhunu taşıyan her bir obje, her bir belge bu müzede gerçek anlamını bulacak. Tüm hemşehrilerimizi bu kolektif hafıza inşasına omuz vermeye ve şanlı tarihimize hep birlikte sahip çıkmaya davet ediyorum' dedi.