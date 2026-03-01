Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın her yıl geleneksel hale getirdiği gençlerle makam odasında sahur programı bu ramazan ayında da yoğun katılımla devam etti.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi makam odasında düzenlenen sahur programına üniversiteli ve liseli öğrenciler, sporcular, antrenörler, Meterisliler Taraftar Grubu üyeleri, stk temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan yaklaşık 250 kişi katıldı. Yoğun ilgi nedeniyle gençler zaman zaman makam odasına sığmazken, sahur programı samimi ve renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlerle birlikte sahur yapan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ramazan ayının Nevşehir'de farklı bir atmosferde yaşandığını söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamasında 'Ramazan'ın ilk günü şöyle bir ifade kullanmıştım; her yerde Ramazan güzeldir ama Nevşehir'de bir başka güzeldir diye. Bu güzelliği yaşatmak maksadıyla gerçekten Nevşehir'de çok keyifli zamanlar geçiriyoruz. Ramazan'ın gündüzü ayrı güzel, akşamı ayrı güzel. İftar sofraları ayrı güzel ama bir de geleneksel hale getirdiğimiz belediyede iftar ve sahur yapma organizasyonumuz vardı. Bu gidişle gördüğünüz gibi yüzlerce gencimizle birlikte belediyenin makam diye tarif ettiğimiz odasını gençlerimizle birlikte sahur sofrasına çevirdik. Gençlerimizle çok keyifli bir sahur yapıyoruz. Bu da Nevşehir'in ve Nevşehir Belediyesinin her şehirden farklı olduğunun bir göstergesi. İnanılmaz keyifli bir ortam. İnşallah gençlerimiz de mutludur ama biz de gençlerimizle beraber sahur yapmanın mutluluğunu, keyfini ve o farkını hissediyoruz. Bu da bize mutluluk olarak yetiyor' dedi.

Sahur programına katılan gençler ise etkinlikten memnun kaldıklarını belirterek, 'Sahur çok güzel, yemekler çok güzel, ortam çok güzel. Baya kalabalık bir arkadaş grubuyla geldik. Güzel bir şekilde sahur yapıyoruz. Başkanımız her yıl bu organizasyonu düzenli olarak yapıyor. Bugün yine sahurda birlikteyiz. Ortam çok güzel, arkadaşlarımızla birlikte keyifli bir sahur yapıyoruz' ifadelerini kullandılar.

Nevşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın da marşlar çalarak katkı sağladığı sahur organizasyonunun Ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi.