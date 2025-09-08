Bursa'da Nilüfer Belediyesi, Yaylacık Mahallesi’nde kaçak olduğu tespit edilen 1000 metrekarelik bir iş yerinin yıkımını gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kent estetiğini bozan ve tarım arazileri üzerine imara aykırı olarak inşa edilen kaçak yapılarla mücadelesini sürdürüyor.

Vatandaş ihbarlarının yanı sıra saha denetimleri de yapan Nilüfer Belediyesi ekipleri, son olarak Yaylacık Mahallesi’ndeki kaçak yapıyı tespit etti.

Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri alınarak, 1000 metrekarelik kaçak yapı kullanılamaz hale getirildi.