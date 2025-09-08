Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, önceki dönemden kalan hibe araç sürecini sonuçlandırdı. Tüm olumsuz koşullara rağmen hibe araç, 7 aylık süreç sonunda belediyeye kazandırıldı.BURSA (İGFA) - 29 Aralık 2023’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne araç alımı için 2 milyon 700 bin TL hibe aktarılmıştı. Ancak yeni yönetimin göreve gelmesiyle yapılan incelemelerde, bu paranın amacına uygun kullanılmadığı ve belediye kasasında bulunmadığı ortaya çıktı.

Bakanlığın talebi üzerine ya hibenin iadesi yapılacak ya da araç alımı gerçekleştirilecekti. Bu sırada geçen süre nedeniyle araç bedeli 865 bin 411 TL artarak belediyeye ek yük getirdi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem’in girişimleriyle, 30 Ocak 2025’te toplam 3 milyon 565 bin 411 TL ödeme Devlet Malzeme Ofisi’ne aktarıldı. Yaklaşık 7 ay süren sürecin ardından araç belediyeye teslim edildi. Başkan Erdem, "Tüm olumsuz koşullara rağmen, 7 aylık bir süreç sonunda hibe aracımızı belediyemize kazandırdık. İlçemize ve belediyemize hayırlı olsun" dedi.