Boğaziçi Üniversitesi ve Vrije Universiteit Brussel akademisyenleri tarafından hazırlanan, Schneider Electric desteğiyle yürütülen çalışma, iklim değişikliğinin Türkiye ve çevresinde göç, yerinde kalma ve bölgesel dayanıklılık üzerindeki etkilerini veri temelli olarak ortaya koydu.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Bilişim Vakfı - Be Node Research çatısı altında yayınlanan rapor, IPCC Altıncı Değerlendirme Raporu (AR6) senaryoları, ulusal istatistikler ve sosyal araştırmalarla iklim değişikliğinin insan hareketliliğine etkilerini inceliyor. Çalışma, artan sıcaklıklar, su stresi ve tarımsal üretimdeki düşüşün kırsal geçim sistemlerinden kentleşme biçimlerine kadar geniş bir etki alanı oluşturduğunu öne çıkardı.

Raporda, özellikle su kıtlığı ve tarımsal üretimde azalma nedeniyle iç göçün artacağı, kentlerde altyapı ve hizmetler üzerinde baskı oluşacağı, yaşlılar, kadınlar ve engelliler gibi grupların ise 'zorunlu hareketsizlik' nedeniyle yeni kırılganlıklarla karşılaşacağı belirtiliyor.

Türkiye'nin, Suriye, Irak, İran ve Orta Asya'daki çevresel kırılganlıklar nedeniyle hem hedef hem geçiş hem de yönlendirici bir aktör konumunda olduğu vurgulanan rapor, ülkenin iklim değişikliğine karşı proaktif stratejiler geliştirmesi gerektiğini öne çıkarıyor.

Kırsal alanlarda yerinde kalmayı destekleyecek sosyal ve ekonomik koşulların güçlendirilmesi, tarımsal üretimin iklime dayanıklı hale getirilmesi ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, kentlerde ise göçle büyüyen mahallelerin planlı altyapı ve sosyal uyum politikalarıyla desteklenmesi, raporda öne çıkan politika önerileri arasında yer alıyor.

Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı İsmail Yamangil, çalışmanın iklim değişikliğinin toplumsal etkilerini çok katmanlı bir biçimde ortaya koyduğunu belirterek, veri temelli ve disiplinler arası yaklaşımların önemine dikkat çekti.

Başlangıç Noktası Lideri Cem Leon Menase ise raporun, kurumlara ve topluluklara hazırlıklı bir gelecek inşa etmek için yol haritası sunduğunu vurguladı.