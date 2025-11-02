Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Müfredat Dışı Çocuk Sanat Programı sonrası ortaya çıkan eserler, 'Bir Tohumla Başlar' isimli sergiyle izlenime açıldı. Sergide, çocukların doğa ve çevreyle kurduğu derin ilişkiyi yansıtan özgün çalışmalar yer alıyor.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 2'ncisini düzenlediği Müfredat Dışı Çocuk Sanat Programı'nın çıktıları, 'Bir Tohumla Başlar' isimli sergiyle sanatseverlerle buluştu.

Misi Sanatevi'nde disiplinlerarası sanatçılarla gerçekleştirilen program, çocuklara doğada keşifler yaparak, topladıkları malzemelerle üretim yapma fırsatı sundu. Bu süreçte çocuklar; gözlem, hayal gücü ve iş birliğini iç içe deneyimlediler. 'Bir Tohumla Başlar' sergisi, çocukların elde ettikleri ekolojik farkındalıklarını ve umut dolu yaratıcı yaklaşımlarını görünür kılıyor.

Nazım Hikmet Kültürevi'ndeki serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, çocuklar, aileleri ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, merakla beklediği bir sergiye katıldığını dile getirdi. Çalışmaların hepsinin özenle hazırlandığını ifade eden Erman, programın çocuklara çevreleriyle iletişim kurmayı ve incelemeyi öğrettiğini vurguladı. Çocuklara burada aldıkları eğitimleri sürdürmelerini isteyen Erman, 'Çevrenize dikkat kesilmeyi, iletişim kurmayı öğrendiniz. Bundan sonra da çok başarılı işler yapacaksınız. Kazanılan bu beceriler, derslerinize de pozitif etki yaratacak. Sanat çalışmalarında da başarılı işler yapacağınıza inanıyorum' diye konuştu.

Emeği geçenlere teşekkür eden Erman, çocukları da tebrik etti. Konuşmaların ardından sergi izlenime açıldı. Çocukların gözlem ve hayal güçlerinden oluşan eserlerin yer aldığı sergi, 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.