Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir'in turizmine katkı sağlayacak Yaka Manastır Tabiat Parkı'nda son aşamaya gelen çalışmaları inceledi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Beyşehir Yaka Manastır Tabiat Parkı'nda yürütülen çevre düzenleme çalışması son aşamaya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ile birlikte Beyşehir Yaka Manastır Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Beyşehir Gölü'nün hem doğasıyla hem su potansiyeliyle Konya'nın en önemli mekanlarından birisi olduğunu belirten Başkan Altay, bir taraftan Beyşehir Gölü'nün geçmişteki ihtişamına kavuşması için çalışmalar yürütürken bir taraftan da Beyşehir'i ziyaret edecek insanların sosyal alanlara kavuşmaları için ciddi bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Başkan Altay, 'Burada inşa ettiğimiz restoran ve bungalov evlerde son aşamaya geldik. İnşallah bahar ayıyla birlikte buradaki tesisler hizmete girecek. Böylece hem günübirlik gelen vatandaşlarımız hem konaklama için gelen vatandaşlarımız Beyşehir Gölü manzaralı bu önemli tesise kavuşmuş olacak' ifadelerini kullandı.

'GÖLÜN TÜM RENKLERİNİ BURADAN TEMAŞA EDEBİLİYORSUNUZ'

Başkan Altay, Beyşehir'e kazandırılan hizmetin turizm açısından da büyük önem taşıdığını belirterek, 'Yaklaşık 200 milyon lira maliyetle yapmış olduğumuz bu tesisimizin Beyşehir'imize ve Konya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Beyşehir, özellikle yapılan duble yoldan ve Demirkapı Tüneli'nden sonra çok ciddi bir araç trafiğine sahip oldu. Bu bölge de gölün en güzel görülebileceği alan. Tüm renklerini buradan temaşa edebiliyorsunuz. İnşallah şehrimiz için önemli bir turizm alanına daha kavuşmuş oluyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun' dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Beyşehir Yaka Manastır'da devam eden çalışmalar kapsamında, Yaka Manastır'a giden yolda da asfalt çalışması gerçekleştirdi.