Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin standını ziyaret etti.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile birlikte stantları ziyaret eden Vali Ustaoğlu, Balıkesir standındaki ürün çeşitliliği ve yöresel değerleri beğendiğini dile getirirken Balıkesir'in çok zengin bir kültüre sahip olduğunu dile getirdi.

Dünyanın en önemli turizm organizasyonları arasında yer alan ve bu yıl 29'uncusu düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda(EMITT) Balıkesir standına ilgi büyük oldu.

Kentin eşsiz doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleri dünyaya tanıtılırken Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir standını ziyaret etti.

Ziyarette Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Vali Ustaoğlu'na eşlik etti. İlçe belediyelerinin stantlarını da ziyaret eden ikili, yöresel ürünleri tattı.

Ustaoğlu ve Akın, Balıkesir standının ardından diğer illerin stantlarını da ziyaret etti. Balıkesir'in turizm potansiyelinin dünyaya tanıtılması açısından fuarların ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Vali Ustaoğlu, bu kapsamda çalışmalar yürüten Akın'ı tebrik etti.