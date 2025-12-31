7 bin yıllık tarihiyle adeta açık hava müzesi görünümündeki Mardin, Aralık ayının son günlerinde etkili olan yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Kar manzaraları kartpostallık görüntüler oluştururken, tarihi yapılar eşsiz bir güzelliğe kavuştu.

Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Yoğun kar yağışı dolayısıyla Mardin Kalesi başta olmak üzere camiler, medreseler, kiliseler ve manastırlar kar örtüsü altına alındı.

Tarihi kent, karın etkisiyle seyirlik manzaralar sunarken, taş evler, dar sokaklar ve eski yapılar beyaz gelinliğini giymiş gibi göründü.

Kar yağışının yarattığı büyüleyici atmosfer, vatandaşları ve fotoğrafçıları harekete geçirdi. Birçok kişi hatıra fotoğrafı çektirmek için tarihi mekanlara akın ederken, fotoğraf sanatçıları en güzel kareleri yakalamak adına sokakları mesken tuttu.

Foto muhabiri Şehmus Edis'in objektiflerine yansıyan bir birinden güzel kareler adeta tarihi kentin kar büyüsünü ortaya çıkardı.

Edis', karlı havanın fotoğraf çekmek için ideal olduğunu belirterek, 'Işık iyi olunca güzel fotoğraflar, kartpostallık fotoğraflar çıkıyor. Doğal olarak biz de bu anları ölümsüzleştiriyoruz. Mardin'e kar çok yakışıyor. Bu fırsatı değerlendirelim dedik. Dün akşamdan beri karın altında çekim yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel görüntüler elde ettik. Kar hep yağsın, Mardin'e çok yakışıyor' dedi.

Mardin'in tarihi, mimari ve kültürel zenginliğiyle birleşen kar manzaraları, kenti ziyaret edenler için unutulmaz anlar yaşatıyor.