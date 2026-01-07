Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Emeklilerin sorularını yanıtlayan Başkan Şadi Özdemir, kent yönetiminde ortak aklın önemine dikkat çekti.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi'nin düzenlediği ilk yardım eğitimine katıldı. Nilüfer Kent Konseyi'nde düzenlenen etkinliğe Başkan Şadi Özdemir'in yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Serpil Altun ve Okan Şahin, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Doç. Dr. Elifhan Köse Çal ile Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi Başkanı Temel Güzelsoy katıldı.

Nurcan Güven tarafından verilen ilk yardım eğitimini takip eden Başkan Şadi Özdemir, programın ardından emeklilerle sohbet etti.

Hayati önem taşıyan ilk yardım konusundaki eğitime gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şadi Özdemir, emeklilerin taleplerini dinleyerek sorularını yanıtladı.

Nilüfer'i toplumun her kesiminin fikirlerini alarak, 'ortak akıl' ilkesiyle yönettiklerini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, vatandaşların yönetim süreçlerine dahil olmasının kendileri için öncelik olduğunu belirtti. Katılımcı demokrasi anlayışını güçlendirmek adına çeşitli projeler geliştirdiklerini aktaran Başkan Şadi Özdemir, 'Vatandaşlarımızın katılımını artırmak için teknolojiyi de etkin kullanıyoruz. Sizlerden ricam, 'Nilüfer Her Yerde' mobil uygulamasını telefonlarınıza indirmeniz ve bu platformu aktif şekilde kullanmanızdır. Bu sayede hem hizmetlerimize daha kolay erişebilir hem de kente dair fikirlerinizi bizlere daha hızlı iletebilirsiniz' diye konuştu.