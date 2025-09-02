Bursa Nilüfer Belediyesi’nin Mysia Yolları ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde, bisiklet tutkunları “Zafer Sürüşü”nde bir araya gelerek bayram coşkusunu yaşadı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer’de bisiklet tutkunları 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bir araya geldi. Mysia Yolları ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğinde gerçekleştirilen program Nilüfer Kent Konseyi önünden başlayan “Zafer Sürüşü” ile başladı. Çok sayıda bisikletseverin katıldığı sürüşte katılımcılar, Ertan Ayçetin Bisikletevi’ne ulaştı.

Sürüşün tamamlanmasının ardından etkinlik, bisikletçi Gürsel Akay’ın hayatını konu alan, yönetmenliğini Burak Uyanık’ın üstlendiği “Eve Gelen Bisiklet” belgeselinin gösterimiyle devam etti. Katılımcılar, belgeselin ardından bisiklet kültürü, sürdürülebilir ulaşım ve sağlıklı yaşam üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirme fırsatı buldu.

Etkinliğe katılan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, yaptığı konuşmada bisikletin kent yaşamındaki önemine vurgu yaparak, bu anlamlı organizasyonda emeği geçen Gürsel Akay, Burak Uyanık ve tüm katılımcılara teşekkür etti.