Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Pamukkale yolu üzerinde şehir estetiğini bozan tabela ve afişleri kaldırdı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehir estetiğini korumak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Pamukkale yolu üzerinde gelişigüzel yerleştirilen ve görüntü kirliliği oluşturan tabela ve afişleri kaldırdı.

Kent kimliğine zarar veren ve sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyen reklam panoları, izinsiz totemler ve çeşitli yönlendirme tabelaları tek tek sökülerek bölge temizlendi.

Vatandaşların güvenliğini tehdit eden ya da görsel kirliliğe yol açan uygulamalara müsaade edilmeyeceği, bu tür ihlallere karşı denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceği açıklandı.