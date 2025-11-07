Türk-İslam dünyasının manevi önderlerinden, Osmanlı Devleti'nin fikir temellerini atan Şeyh Edebali Hazretleri'nin vefatının 700. yıl dönümü, UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı'na dahil edildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - UNESCO'nun 43. Genel Konferansı'nda alınan bu tarihi karar, Türkiye'nin teklifi ve kardeş ülkelerin desteğiyle kabul edildi. Böylece 2026 yılı boyunca, Şeyh Edebali'nin evrensel değerleri tüm dünyada anılacak.

'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla Osmanlı'nın kuruluş felsefesine yön veren Şeyh Edebali'nin öğretilerinin uluslararası platformda hatırlatılması, hem ülkemiz hem de 'Dirilişin ve Kuruluşun Şehri' Bilecik için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Bilecik Valiliği himayelerinde ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen bu başarıyla birlikte, Bilecik'in tarihî ve manevi mirası bir kez daha dünya sahnesine taşınmış oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, şu ifadeleri kullandı:

'UNESCO tarafından 'Şeyh Edebali'nin Vefatının 700. Yıl Dönümü (2026)'nün anma yılı olarak ilan edilmesi, dirilişin ve kuruluşun şehri Bilecik ve ülkemiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.'

Vali Sözer, alınan bu kararın Bilecik'in tarihî, kültürel ve manevi mirasının dünya çapında tanıtılmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Bilecik, Şeyh Edebali'nin öğretileriyle şekillenen 'diriliş ruhunu' bir kez daha dünyaya duyurmaya hazırlanıyor.