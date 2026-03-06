Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde konuşan Başkan Şadi Özdemir, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın tüm paydaşları aynı sofrada buluşturmanın zenginliğini yaşadıklarını belirterek, 'Herkesin Nilüfer'ini' birlikte inşa edeceklerini söyledi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin geleneksel iftar yemeği, Podyum Davet'te yoğun katılımla gerçekleşti.

Nilüfer ailesini bir araya getiren iftar yemeğine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, siyasi parti temsilcileri, Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın ve mahalle muhtarları katıldı. Nilüfer Belediyesi din görevlisi Mehmet Çelebi'nin yaptığı duanın ardından oruçlar açıldı.

Yemeğin ardından katılımcılara hitap eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Ramazan ayının kardeşlik, dayanışma ve hoşgörü iklimine vurgu yaparak, farklı siyasi görüşlerin aynı masada bir araya gelmesinin büyük bir zenginlik olduğunu ifade etti. Nilüfer'in temel hedefinin katılımcı bir model inşa etmek olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, 'Siyasi görüşü, inancı, mezhebi ne olursa olsun herkese ait olan bir Nilüfer yaratma yolculuğundayız' dedi.

Belediye meclisindeki uyumlu çalışma ortamından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Başkan Şadi Özdemir, yol gösterici eleştirileri hata payını azaltmak adına dikkatle dinlediklerini ve nezaketi her zaman ön planda tuttuklarını kaydetti.

ORTAK AKIL KÜLTÜRÜ

Konuşmasında katılımcı yönetim modelinden de bahseden Başkan Şadi Özdemir; muhtarların, mahalle komitelerinin ve sivil toplumun aklını yönetim sisteminin merkezine koymaya çalıştıklarını söyledi. 'İstiyorum ki mahalle komitelerinin onayı olmadan o mahalleye bir şey yapmayalım' diyen Başkan Şadi Özdemir, bu kültürün geliştirilmesinin ve toplum yararının her zaman öncelikli tutulmasının önemine değindi. Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer'in diğer bölgelere kıyasla katılımcı fikir beyan etme konusunda çok daha ileri bir noktada olduğunu da sözlerine ekledi.

Başkan Şadi Özdemir, konuşmasının sonunda o gün ve yakın tarihte doğum günü olan muhtarlar ve meclis üyelerini sahneye davet ederek, yeni yaşlarını kutladı. Davetlilere aileleri ve sevdikleriyle mutlu bir hayat dileyen Başkan Şadi Özdemir, kardeşlik sofrasına katılan tüm paydaşlara teşekkür etti.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer ve Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar ise insanlara hizmet üretebilmek için çalışmaya devam edeceklerini belirterek; birlik ve beraberliğin arttığı bu ayda yapılan organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.