Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Meydan Kadınların’ sloganıyla hayata geçirdiği dayanışma pazarı, bu kez Mudanya Mütareke Meydanı’nda kuruldu. Kadınların el emeği ürünlerini ve yöresel lezzetleri Bursalılarla buluşturduğu etkinlik, hem göze hem damağa hitap etti.BURSA (İGFA) - “Geçinen ve Gülümseyen Bursa” hedefiyle üreten kadınları her zaman destekleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Meydan Kadınların’ projesiyle kadın emeğini görünür kılmaya ve onların ekonomik olarak güçlenmelerine katkı sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda başlatılan projenin ikinci durağı Mudanya Mütareke Meydanı oldu. Kurulan el emeği pazarında birçok farklı el sanatı ürünü ve yerel tatlar stantlarda yerini alırken, Mütareke Meydanı, Bursalılarla dolup taştı.

Mudanyalı üreten kadınlar, bu tür etkinliklerin hem sosyalleşme hem de ekonomik katkı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Etkinliğe katılan Bursa Lotus Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Nergis Döner, kadınların el emeğini görmekten gurur duyduklarını ifade etti. Umurbey Kadın Girişimi Derneği Başkanı Nesrin Ünlü ise, dünyanın kadın emeğiyle güzelleşeceğini ve dayanışma ruhunun bu etkinliklerle güçlendiğini belirterek, kendilerine bu imkânı sunduğu için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti. Prokenin kentin farklı noktalarında Bursalılarla buluşmaya devam edeceği öğrenildi.