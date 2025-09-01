Yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala Çiğli Belediyesi, ilçedeki okullarda hummalı bir çalışma başlatarak öğrencilerin daha sağlıklı, güvenli ve temiz ortamlarda eğitim alabilmesi için seferber oldu. Ekipler, çocukların okul bahçelerinde keyifle vakit geçirebileceği ortam oluşturmak için sahada çalışıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Çiğli Belediyesi’nden okullara yeni dönem öncesi kapsamlı destek geldi. Çalışmalar kapsamında ağaçlar budanıkren, otlar biçildi ve okul bahçelerindeki ot temizliği gerçekleştirildi. Ayrıca öğrencilerin dinlenme alanı olarak kullandığı bankların bakım ve onarımları yapıldı. Öğrencilerin dinlenme alanı olarak kullandığı banklar da tamir edildi.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yapılan çalışmaların sadece fiziksel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk taşıdığına dikkat çekerek, çocukların eğitim hayatına daha huzurlu ve güvenli bir ortamda başlamalarının kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Okullarda temizlik ve bakım çalışmalarımızı titizlikle sürdürüldüğünü belirten Yıldız, "Ekiplerimiz sahada özveriyle çalışıyor" dedi.