Bursa'nın Mudanya ilçesinde emniyet ekiplerinin düzenlediği kaçak tütün operasyonunda 200 bin lira değere sahip çok sayıda tütün ürünü ele geçirildi. Operasyonda bin 518 paket makaron, boş sigara kutuları, nargile tütünü ve elektronik sigara bulunurken, bir kişi gözaltına alındı.

BURSA (İGFA) - Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ikamette kaçak tütün ürünleri bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada çok sayıda tütün mamulü ele geçirildi.

Aramada, 2 bin 250 boş sigara kutusu, 30 bin 360 kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron (1.518 paket), 9 bin boş makaron, 6 kilogram nargile tütünü, 225 doldurulmuş makaron, 147 puro, 6 elektronik sigara ve 2 paket pipo tütünü bulundu.

Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 200 bin TL olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili şüpheli B.T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.