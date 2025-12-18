TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda, çalışma hayatının güncel sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Genel Başkan Ergün Atalay, asgari ücret tespit sürecine ilişkin eleştirilerini kamuoyuyla paylaştı.

ANKARA (İGFA) - TÜRK-İŞ'in düzenlediği 'Çalışma Hukuku Buluşmaları - 2025/II' sempozyumu, çalışma hayatındaki güncel sorunları ve çözüm yollarını değerlendirmek üzere yoğun katılımla gerçekleşti.

Sempozyuma TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar ve Eyüp Alemdar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beşir Fatih Doğan, ILO Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Ahmed Hassan, TÜHİS Genel Sekreteri Dr. Mehmet Baş, bağlı sendikaların yöneticileri, uzmanlar ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmalarını Prof. Dr. Beşir Fatih Doğan, Yasser Ahmed Hassan ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay yaptı. Genel Başkan Atalay, konuşmasında asgari ücret, taşeron işçilik, vergi adaletsizliği, örgütlenme sorunları, EYT, staj mağdurları, 696 sayılı KHK ile kadroya geçenlerin tayin hakkı ve emeklilerin ekonomik sıkıntıları gibi çalışma hayatının güncel meselelerine dikkat çekti.

https://twitter.com/turkiskonf/status/2001608000478322993

Atalay ayrıca, TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmama kararını kamuoyuyla paylaştı. Atalay, 'Komisyonun yapısının adil olmadığını düşünüyoruz. Komisyon 5 hükümet, 5 işveren ve 5 işçi temsilcisinden oluşuyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Yıllardır itiraz ettiğimiz zam oranları dikkate alınmadan uygulanıyor. Katılmayacağız ve bu konuyu kamuoyunun tartışmasına açtık. Hükümetten, sadece temsil sayısını değil, asgari ücret belirlenirken kullanılan kriterlerin de adil bir şekilde düzenlenmesini talep ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Sempozyum, çalışma hayatına ilişkin tartışmaların ve çözüm önerilerinin paylaşılmasıyla sona erdi.