Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadele ve sınır güvenliğine ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Bakanlık, terörle mücadele ve sınır güvenliği faaliyetlerinin kesintisiz sürdürüleceğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü faaliyetlere ilişkin güncel bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplantı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirildi. Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin huzuru ve devletin bekası için risk ve tehdit unsurlarına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, son bir hafta içinde 6 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı. Operasyon bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcılar ile mağara, sığınak ve barınakların tespit ve imhasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/2001581600837169572

HUDUT GÜVENLİĞİNDE YOĞUN MÜCADELE

Sınır güvenliğine yönelik alınan modern ve etkin tedbirler kapsamında son bir haftada 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 192 şahsın yakalandığını belirten Aktürk, 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken yakalananların sayısının 9 bin 683'e ulaştığını kaydetti. Aynı dönemde 65 bin 277 kişinin ise sınırdan geçişinin engellendiği ifade edildi.

Öte yandan, Hakkâri ve Van hudut hatlarında yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde 284 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.