Bursa'da Yıldırım Belediyesi, hazırlıklarını tamamladığı 12 kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2 bin 722 bağımsız binayı yıkarak, 3 bin 151 güvenli modern konut inşa edecek.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, geri dönüşüm ağını genişletiyor. İlçe genelindeki 286 noktada kamu, özel sektör, özel sektör-kamu yatırım ortaklığı ile veya kamu destekli özel sektör gibi farklı yöntemlerle yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları devam ederken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 12 bölgede yeni kentsel dönüşüm projesine başlayacaklarının müjdesini verdi.

Mevlâna, Şirinevler, Beyazıt, Arabayatağı Mimarsinan, Ortabağalar, Davutkadı mahallelerinde yürütülecek projelerin planlamalarının tamamlandığını aktaran Başkan Yılmaz, 'Bugüne kadar farklı yöntemlerle 5 binin üzerinde güvenli ve modern konut yaptık. Tamamı belediyemiz tarafından planlanan ve uygulanan 20 kentsel dönüşüm projemiz var. Bunlardan 4 tanesini tamamladık, 4 projemiz ise yüzde 40 seviyesine ulaştı. Tamamlanan projelerimiz kapsamında bin 500 konut ve iş yerinin yanı sıra 3 bin metrekare yeşil alan ve 8 bin metrekare sosyal donatı alanını Yıldırım'a kazandırdık' diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇTIK

Kentsel dönüşüm noktasında Bursa'nın en tecrübeli kurumu olduklarının altını çizen Başkan Yılmaz, sadece binaları değil şehri dönüştürdüklerini ifade ederek, 'Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel yapısal sorunlar ve planlama problemleriydi. Biz bu problemlerin çözümüne katkı sağlayarak, kentsel dönüşüm alanında sadece Yıldırım'ın değil Türkiye'nin önünün açılmasına destek olduk. Binaları dönüştürürken, aynı zamanda bu konutlarda yaşayacak insanlarımızın yaşam standartlarını yükseltecek kazanımlar da sağlıyoruz. Bu 20 projemiz bunun için örnektir. Bu kapsamda 700 bin inşaat alanında 3 bin 5 bin 799 konut ve iş yerinin yanı sıra 5 bin 500 araçlık otopark, 20 bin metrekare yeşil alan ve 32 bin metrekare sosyal donatı alanını ilçemize kazandırıyoruz. Yeni ulaşım arterleri oluşturuyoruz. Yeni binalar değil, yeni bir şehir oluşturuyoruz. Geçmişimizden güç alarak geleceğin Yıldırım'ını inşa edeceğiz' ifadelerini kullandı.