MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda 20 askerin şehit olduğu uçak kazasındaki kahramanları tek tek sayarak, rahmet diledi. Terörsüz Türkiye sürecine sahip çıkan Bahçeli, partililerinden izin isteyerek, 'Komisyon karar alamazsa alırım 3 arkadaşımı, kendi imkanımla İmralı'ya giderim' restini çekti. Bahçeli, CHP-İmamoğlu iddianamesini ise 'yüzyılın soygunu' olarak nitelendirdi.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda duygusal ve sert bir konuşma yaptı.

11 Kasım'da Gürcistan'da düşen C-130 uçağında şehit olan 20 kahramanımızın ismini tek tek okuyarak başladığı konuşmasında Bahçeli, sosyal medyada 'düşürüldü' spekülasyonu yapanlara veryansın etti. 'Kara günümüzde spekülasyon değirmenine su taşıyanlar utanmazdır' diyen Bahçeli, kara kutu ve kaza-kırım raporunun beklenmesi gerektiğini ifade etti.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE TAM DESTEK VE REST

Terörsüz Türkiye'nin son yüzyılın en büyük fırsatı olduğunu ifade eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'İmralı'ya heyet gidip gitmeyeceği tartışmaları bitsin. Sürecin muhatabıyla doğrudan temas kurulmazsa sonuç nasıl alınacak?' diye sordu.

Bahçeli, 'Meclis'teki komisyon karar alamazsa, herkes üç maymunu oynarsa, açık açık söylüyorum; alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam, çekinmem. Gözünün içine baka baka söylerim!' dedi.

Salondaki milletvekillerine dönerek 'İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz?' diye soran Bahçeli'ye salondan da güçlü bir 'evet' sesi alkışlarla yükseldi.

CHP-İMAMOĞLU İDDİANAMESİNE SERT TEPKİ

Bu arada 3 bin 741 sayfalık iddianameyi 'yüzyılın soygunu' diye tanımlayan Bahçeli, 'Aziz Atatürk'ün CHP'si, mafyalaşmış bir oluşum tarafından devletin parasıyla satın alınmıştır. Emeklinin, çiftçinin, işçinin parası CHP'nin para kulelerindedir. Bu hortumculuktur!' dedi. Yargılamanın hızla sonuçlanmasını ve tüm duruşmaların TRT dahil canlı yayınlanmasını isteyen Bahçeli, 'Geciken adalet, adalet değildir' diye konuştu.

Ekonominin sadece rakam değil, ahlak, adalet, paylaşım olmadan boş kalıp olduğunu ifade eden Bahçeli, enflasyonun düşeceğini, hayat pahalılığının biteceğini söyledi, ama 'yolsuzluk bataklığı kurutulmadan kalıcı çözüm olmaz' vurgusu yaptı. Bahçeli, dünyada açlıkla boğuşan yüzde 20 insan varken obez çocuklar olan dünya Allah'ın nizamı değildir eleştirisini getirdi.

Bahçeli, konuşmasını Oğuz Kağan'ın 'Birlikte olursanız sizi kimse yıkamaz' sözüyle noktaladı.