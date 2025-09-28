Bursa'da Mudanya ilçesine bağlı Tirilye açıklarında balıkçılar tarafından denizde yüzen domuz görüntülendi. Trilye Tanıtım Grubu’nun paylaştığı video, doğanın ilginç bir yüzünü de yansıttı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Tirilye açıklarında, balıkçılar tarafından denizde yüzen bir domuzun görüntüsü kaydedildi.

Trilye Tanıtım Grubu’nun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, domuzun sakin bir şekilde suda yüzdüğü görüldü.

Grup video paylaşımını, “Tirilye açıklarında balıkçılar tarafından görülen domuz ilginç görüntüler oluşturdu” diyerek yaptı.

Domuzların iyi yüzücü olduklarını ve stres veya yiyecek arayışı nedeniyle denize açılabildiklerini belirtilirken, bu olay, Marmara Denizi’ndeki ekosistemin ilginç bir yansıması olarak değerlendirildi.