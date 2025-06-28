Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusu, tarihi mirasıyla, eşsiz doğal ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan kadim şehir Bursa’da ikinci kez yaşanıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Kültür Yolu Festivali’nin açılışı, 28 Haziran’da Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi ile protokol üyelerinin katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve bir yandan kültürümüzü uluslararası sanat formlarıyla buluştururken, diğer yandan şehirlerimizin marka değerini artırmayı hedefleyen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki beşinci durağı Bursa oldu.

Dokuz gün sürecek festival boyunca, 71 noktada yaklaşık 600 etkinlikle Bursa’nın değerleri görünür kılınacak.

Bursa Kültür Yolu Festivali, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi’nin yanı sıra protokol üyelerinin katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen açılış töreniyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı törende yaptığı açılış konuşmasında, “Bugün burada sadece bir festivalin açılışını değil, aynı zamanda şehirlerimizin ruhunu, tarihini ve kültürünü sanatla bütünleştiren büyük bir kültür hareketinin heyecanını yaşıyoruz. Ve ne mutlu ki bu buluşmamıza, Osmanlı’nın ilk başkenti, köklü tarihî mirası, eşsiz mimarisi ve derin kültürel birikimiyle Bursa ev sahipliği yapıyor.

Medeniyetimizin kurucu izlerini taşıyan bir kültür ve tarih hazinesi olan bu kadim şehirde Kültür Yolu Festivali’ni gerçekleştirmek, geçmişle bugünü sanat aracılığıyla buluşturmak açısından bizler için ayrı bir anlam taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Beş yıl önce bir şehirde, mütevazı ama büyük bir vizyonla başlatılan Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yıl 7 bölgede, 20 şehirde hayat bulduğunun altını çizen Yazgı, “Mardin, Manisa, Malatya ve Kayseri’nin bu kültür yolculuğuna katılmasıyla, festivalimiz coğrafi çeşitliliğini ve kültürel zenginliğini daha da artırdı. Bu festival yalnızca konserlerden ya da sergilerden ibaret değil; geçmişle geleceği buluşturan, yerel olanla evrenseli harmanlayan güçlü bir kültür ve turizm atılımıdır. Şehirlerimizi marka şehirler haline getirmenin yolu onların kültürünü, sanatını ve hikâyesini yaşatmaktan geçiyor, biz de tam olarak bunu yapıyoruz.

Bu kültür atılımımızın turizme olan yansıması da oldukça sevindirici. Türkiye’nin dünya turizminde 5. sıradan 4. sıraya yükselmesi, kültürel mirasımızın etkin tanıtımı ve zengin içerikli etkinliklerle doğrudan ilişkilidir. Özellikle kültürel etkinlikler, nitelikli ziyaretçi artışını destekleyerek turizme önemli katkı sağlamaktadır. Bu etkinliklerin en güçlü taşıyıcısı ise Türkiye Kültür Yolu Festivali’dir. İlk yola çıktığımızda 80 etkinlik noktasıyla başlamıştık. Bugün bu sayı 1000’e yaklaştı. 2024 yılı itibarıyla 6.000’in üzerinde etkinlik ve on binlerce sanatçıyla; halkımızı sanatla, sanatçılarımızı halkla buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kültür Yolu Festivali, sadece sanatseverlere değil, 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza ulaşmayı amaçlayan kapsayıcı bir organizasyon. Bu çerçevede, şehirlerimizin meydanları, sokakları, müzeleri, ören yerleri, kütüphaneleri ve kültür merkezleri sanatla dolup taşıyor. Çocuklarımıza atölyeler, gençlerimize konserler, ailelerimize söyleşiler ve sergiler sunuyoruz” dedi.

Bu festivalin temel taşının “Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Bir Turizm” vizyonu olduğunu belirten Yazgı, “Bugün artık Avrupa’nın en seçkin festivalleriyle birlikte anılan, Avrupa Festivaller Birliği’ne üye bir organizasyondan söz ediyoruz. Bu başarı, kültür ve turizm politikalarımızın ne denli doğru bir eksende ilerlediğini açıkça ortaya koymakla kalmıyor; aynı zamanda sanatın ve kültürün halkla buluşmasını, toplumla bütünleşmesini ve geniş kitlelere yayılmasını sağlayan güçlü bir zemin oluşturuyor. Bu büyük organizasyonun arkasında emek veren çok sayıda kurum, sanatçı, gönüllü ve yerel paydaş var. Her birine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Festivallerimizin süresi sınırlı olsa da bıraktığı kültürel ve sanatsal izlerin, kent yaşamında kalıcı etkiler bıraktığını memnuniyetle görüyoruz. Biz bu festivalle, şehirlerimize hatırlanacak anılar, gençlerimize ilham, kültürümüze sahip çıkacak bir gelecek bırakıyoruz” diye konuştu.

Yazgı, başta saygıdeğer sanatçılar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Bakan Yardımcısı Yazgı ve beraberindeki heyet açılış konuşmalarının ardından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yer alan “Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi”, “Adil-i Mutlak Hat Sergisi”, “Eskizden Piksele Dijital Sanat Sergisi”, “Köklere Yolculuk Dijital Sanat Sergisi” ve “Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir Sergisi”ni ziyaret etti.

Protokol daha sonra Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Oditoryum Alanı’na geçerek “Geleneksel Türk Okçuluğu Çalıştayı Açılış Paneli”ne katıldı.