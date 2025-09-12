Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşa edilerek 18 Haziran 2024 tarihinde Bakan Abdülkadir Uraloğlu’nun katılımıyla açılışı gerçekleştirilen 7 kilometrelik İznik Çevre Yolu'nda planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları sürüyor.BURSA (İGFA) - Km: 0+000 – 7+250 arasındaki 7 km uzunluğundaki bölünmüş yol imalatları, 2024 yılı itibarıyla bitümlü sıcak karışım binder kaplama seviyesinde tamamlanmıştı.

2025 yılı çalışmaları kapsamında ise yolun son tabakası olan bitümlü sıcak karışım aşınma kaplaması uygulanacak.

Bu kapsamda asfaltın zemine daha sağlam yapışması ve yol çizgilerinin kalıcı olması için büyük önem taşıyor.

Çalışmaların güvenli yürütülebilmesi amacıyla trafik akışı, gerekli işaretlemeler yapılarak Elbeyli Kavşağı ile İznik Çıkış Kavşağı arasında İznik’in eski çevre yoluna aktarılmış durumda. Bölünmüş yolun sağ platformunda başlayan çalışmalarda, binder kaplama ile aşınma kaplama arasında aderansın sağlanabilmesi için yüzey pürüzlendirme ve temizlik işlemleri sürüyor.

15 Eylül 2025 tarihi itibarıyla bitümlü sıcak karışım aşınma tabakası imalatına başlanması planlanırken, yaklaşık 40’ar gün sürmesi öngörülen çalışmaların önce yolun bir yönünde tamamlanacağı daha sonra diğer yön için aynı işlem uygulanacağı bildirildi.