Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 50 ilde kuraların tamamlandığını ve 177 bin konutun hak sahibinin belirlendiğini açıkladı. Bakan Kurum, yeni haftanın kura heyecanı yaşayacak illeri de açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yüzyılın Konut Projesi'nde takvimin sorunsuz şekilde ilerlediğini duyurdu. Bakan Kurum, 'Nasıl ki 455 bin konutu tamamladık ve teslim ettik; şimdi de 500 bin yuvayla vatandaşımızı ev sahibi yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

Projenin 50 ilde kuralarının tamamlandığını ve şu ana kadar 177 bin konutun hak sahibinin belirlendiğini belirten Bakan Kurum, 9-13 Şubat tarihlerinde bu hafta 7 ilde daha kura heyecanını yaşayacaklarını kaydetti.

Bakan Kurum, kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından temel atma çalışmalarına başlanacağını ve konutların 2027 Mart ayından itibaren teslim edileceğini sözlerine ekledi.