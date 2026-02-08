Kültür ve sanat etkinliklerine devam eden Kayseri Melikgazi Belediyesi, Nihal Fırat Özdemir'in konuşmacı olduğu, Bilginin Yolculuğu 'Sözden Dijital Çağa' konulu konferans ve atölye çalışmaları etkinliği gerçekleştirecek.

KAYSERİ (İGFA) - Sanat Melikgazi'de gerçekleştirilecek olan program hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi'mizde kültürel ve sanatsal etkinliklerle vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Sanat Melikgazi'miz birçok sanatseverin kültür ve sanatla buluşma adresi olacak. Burada birçok el sanatlarından çini, yağlı boya, mozaik ve müziğe kadar farklı dallarda eğitim vereceğiz. Sergilerden atölyelere kadar birçok kültürel ve sanatsal etkinliğimiz burada yapılacak.

'Bilginin Yolculuğu Sözden Dijital Çağa' başlıklı konferansımızda konuşmacı Nihal Fırat Özdemir, bilginin geçmişten bugüne kadar geçirdiği dönüşüm süreci ve günümüz dünyasında bilgiye erişim ve paylaşımın değişen yapısı üzerine düşüncelerini aktaracak. Ayrıca atölye çalışmalarımız da olacak. Başvurularımız kontenjanla sınırlıdır. Katılmak isteyen vatandaşlarımız 0530 2539191 nolu WhatsApp numaramıza başvuru yapabilir. Konferansımız yarın saat 14.00 -15.00 arası olacak. Saat 15.30 ve 17.30'da da atölye çalışmalarımız yapılacak. Katılmak isteyen tüm hemşehrilerimizi Hunat Cami arkasında bulunan Dedeman Parkında yer alan Sanat Melikgazi'mize bekliyoruz.' dedi.