Görüşmede, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmî törenle karşıladı. Resmî karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Kralı II. Abdullah, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Ürdün Kralı II. Abdullah ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde görüştü.

