Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sinop'a yapılacak yeni adalet sarayının ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini duyurdu. 21 bin 769 m² kapalı alan ve 16 duruşma salonu ile hizmet verecek bina, şehrin adalet kapasitesini güçlendirecek.

SİNOP (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sinop'a yapılacak yeni adalet binasının ihalesinin ivedilikle 9 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Tunç, paylaşımında vatandaşların adalet hizmetlerinden memnuniyetini artırmak amacıyla fiziki kapasitenin güçlendirildiğini ve hizmetlerin etkinliğinin artırıldığını belirtti.

Binanın Sinop şehrine, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileyen Bakan Tunç, paylaşımında, yeni Sinop Adalet Binasının 21 bin 769 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak ve bodrum, alt zemin, zemin, 2 kat ve çatı katından oluşacağını kaydetti. Binada, 35 hâkim ve cumhuriyet savcısı odası, 16 duruşma salonu, 100 kişilik toplantı ve konferans salonu ile 213 araçlık otopark bulunacağı kaydedildi.