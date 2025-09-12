Bursa’nın dirençli bir kent haline gelmesi için birçok proje geliştiren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en riskli deprem kuşağında yer alan yaşam alanlarından Gemlik ilçesinde önemli bir çalışmayı hayata geçiriyor. 10 hektarlık alanda yürütülecek çalışmalarda kentsel dönüşümle 'yaşanabilir Gemlik' hedefleniyor.BURSA (İGFA) - Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'yı olası depremin yıkıcı etkilerine karşı daha dirençli hale getirmek için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Gemlik’te de kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Belediyesi, BURKENT ve GEMTAŞ iş birliği ile Gemlik’in Yeni ve Orhaniye mahallelerinde bulunan yaklaşık 10 hektarlık alanda yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmaları için protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, BURKENT ve GEMTAŞ yöneticilerinin katılımıyla imzalanan protokol ile bölgedeki sağlıksız ve riskli yapıların yenilenmesi, sosyal bütünleşmeyi güçlendirecek yaşam alanlarının oluşturulması ve sürdürülebilir, sağlıklı bir kentsel çevre inşa edilmesi hedefleniyor.

“GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI OLUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gemlik Belediyesi ile birlikte ilçenin geleceğini güvence altına almak adına önemli bir adım attıklarını belirtti. 10 hektar gibi geniş bir alan için yapılan protokolün kentteki diğer alanlar için örnek teşkil edeceğini vurgulayan Başkan Bozbey, “İmzaladığımız protokol ile ortaya koyulacak olan kentsel dönüşüm projeleri, önemli bir başlangıç niteliğinde olacak. Depreme dayanıklı yapı stokunun oluşturulması en önemli amacımız. Gelecek nesillere, sağlıklı, dayanıklı ve yaşanabilir bir Gemlik bırakmayı hedefliyoruz. Gemlik’in hem daha modern hem de daha güvenli bir yaşam alanına dönüşmesi için kararlılıkla çalışacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bursa’ya ve Gemlik’e hayırlı olsun” dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de proje ile depreme dirençli, mimari estetiğiyle kentin geçmişini yansıtacak yaşam alanları kurup ilçeye değer katmayı hedeflediklerini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Gemliklilerin çok daha güvenli yapılarda oturacaklarını belirten Deviren, iş birliği için Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.