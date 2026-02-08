Milli Savunma Bakanlığı, 23'üncü Dönem Personel Kurtarma Temel Eğitimi kapsamında 'Kış Dağcılık ve Hayatta Kalma' safhasının Erzurum'da başarıyla tamamlandığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2'nci Ana Jet Üs Personel Kurtarma Eğitim Komutanlığı tarafından yürütülen 23'üncü Dönem Personel Kurtarma Temel Eğitimi'nin 'Kış Dağcılık ve Hayatta Kalma' safhası Erzurum'da sona erdi.

Milli Savunma Bakanlığı, eğitim sürecinde katılımcıların zorlu kış şartlarında görev icra kabiliyetlerini geliştirdiğini açıkladı.

Eğitime Azerbaycan'dan gelen askerlerin de katıldığı belirtilirken, eğitimler sırasında dayanıklılık, hayatta kalma teknikleri ve dağcılık becerilerinin pekiştirildiği vurgulandı. Bakanlık, eğitimlerin hem ulusal hem de uluslararası iş birliği bağlamında önemine dikkat çekerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev ve operasyonel kabiliyetlerinin artırılmasına katkı sağladığını duyurdu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/2020433448251326891