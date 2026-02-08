Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahil bandında yayaların ve bisiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla Elektronik Denetleme Sistemi'ni (EDS) hayata geçirdi.

MERSİN (İGFA) - Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinesinde kurulan kamera sistemi sayesinde, yürüyüş ve yaya yollarında motorlu taşıt kullanımının önüne geçiliyor.

SAHİL BANDI ARTIK 7/24 ANLIK OLARAK İZLENİYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği uygulamayla sahil şeridinde motorlu araç kaynaklı riskleri önlemeyi amaçlıyor. Mezitli ilçesi Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan ve uyarı levhalarıyla donatılan sahil bandı, yerleştirilen toplam 20 kamera ile 7/24 izleniyor.

Kamera görüntüleri, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne (MEŞOT) kurulan Sistem Odası'ndan anlık olarak takip ediliyor.

Yürüyüş ve bisiklet yollarında motorlu taşıtla geçiş yapanların görüntüleri EDS'ye anında düşerken, ihlal yaptığı tespit edilen motorlu araçlara 3 bin 705 lira idari para cezası uygulanıyor.

Cezanın bir ay içerisinde ödenmesi halinde ise yüzde 25 indirim uygulanıyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla aktif olarak kullanılmaya başlanan sistem sayesinde, sahil bandında bisiklet sürücüleri ve yayalar için daha güvenli ve konforlu bir kullanım alanı oluşturulması hedefleniyor.