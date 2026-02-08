Edirne Devlet Su İşleri (DSİ) 114. Şube Müdürlüğü, Bulgaristan'daki baraj kapaklarının açılması ve bölgede etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Meriç ve Ergene nehirlerinde taşkın riskinin yüksek olduğunu duyurdu.

Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - DSİ'nin resmi yazısına göre, özellikle İpsala, Enez, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri için 'turuncu alarm' seviyesi ilan edildi. Meriç Nehri'nin İpsala'daki debisi şu an 670 m³/s seviyesinde bulunurken, önümüzdeki saatlerde bu değerin 1000 m³/s'yi aşması bekleniyor.

YETKİLİLERDEN TAHLİYE TALİMATI

Olası can ve mal kayıplarını önlemek için alınması gereken önlemler olarak; nehir yatakları ve taşkın sahalarında bulunan vatandaşların ve araçların güvenli bölgelere tahliyesi istendi. Ayrıca mera ve nehir kenarındaki ağıllarda bulunan hayvanların yüksek kesimlere taşınması ile tarım aletleri ve pompa istasyonlarının güvenli alanlara alınmasına yönelik talimat da verildi.

Kaymakamlıklar ve yerel yönetimler, taşkın riski bulunan bölgelerde tahliye çalışmalarına hız verdi.

Yetkililer, vatandaşları uyarılara dikkat etmeleri ve riskli alanlardan uzak durmaları konusunda çağrıda bulundu.