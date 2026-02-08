Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e yönelik sosyal medyadaki suç teşkil eden paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e yönelik olarak sosyal medyada paylaşılan ve suç teşkil eden ifadelerle ilgili adli sürecin başladığını açıkladı.

Bakan Tunç, paylaşımında; 'Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu barışına karşı suçlar kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli süreç titizlikle sürdürülmektedir.' ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/2020395615746691188

Açıklamasında ayrıca, bir kadını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan nefret söyleminin asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Bakan Tunç, 'Seçilmiş bir kamu görevlisine ve milli iradeye yönelen bu nefret dili, hukuk ve vicdan önünde mutlaka karşılığını bulacaktır' dedi.