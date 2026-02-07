6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmet ve dualarla anmak amacıyla AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı tarafından Gaziosmanpaşa Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı’nda anma programı düzenlendi.

11 ilimizi temsilen gerçekleştirilen program kapsamında iki meydanda 11 bin lokma ikramında

bulunularak depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aziz hatıraları yâd edildi. Cumhuriyet Meydanı’na kurulan led ekranda ise 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne özel hazırlanan anma görüntüleri gösterildi.

Programa; AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Av. İsmail Ergüneş, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, Hatay Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Yılmazer, Malatya Dernekler Federasyonu Başkanı Yılmaz Durmuş, 11 il dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



İSMAİL ERGÜNEŞ: “6 ŞUBAT’IN ACISI YÜREĞİMİZDE”

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Av. İsmail Ergüneş, 6 Şubat depremlerinin millet olarak derin bir acı bıraktığını ifade ederek şunları söyledi:

“Unutmadık, vazgeçmedik. Asrın felaketiyle sarsıldık ancak asrın en güçlü birlikteliğiyle ayakta kaldık.

Bugün de aynı dayanışma ruhuyla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz.

Bundan 3 yıl önce 6 Şubat’ta ülke olarak büyük bir acı yaşadık. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bu büyük felakette sadece binalar değil; hayaller, umutlar ve nice canlarımızı kaybettik. Millet olarak birlik ve beraberlik içinde bu zor günlerin üstesinden geldik, gelmeye de devam edeceğiz.”

Anma programı kapsamında okunan duaların ardından, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için lokma ikramında bulunuldu.