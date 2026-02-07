Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, Çankırı Belediyesinin liderliğinde ve Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği (ÇBSHB) ortaklığında yürütülecek olan projenin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

ÇANKIRI (İGFA) - İçme suyu altyapısında verimliliğin artırılmasını, altyapının dijitalleştirilmesini ve iklim değişikliği ile mücadelede toplum katılımının güçlendirilmesini hedefleyen toplantıya Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile Belediyeden ilgili temsilciler katıldı.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İklim Değişikliği Başkanlığı koordinasyonunda, Avrupa Birliği - Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı (EU-TR CCGP) kapsamında desteklenen proje; su verimliliğine yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesini, eğitim ve farkındalık çalışmalarının artırılmasını, hassas gruplar başta olmak üzere toplumun iklim değişikliğine uyum kapasitesinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, projenin Çankırı'nın içme suyu altyapısını daha sürdürülebilir ve iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı hale getireceğini belirtti.

2026-2027 yılları arasında uygulanacak proje ile Çankırı'da güvenilir, sürdürülebilir ve iklim dayanıklı içme suyu hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.