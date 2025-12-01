Konya Selçuklu Belediyesi'nin çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm kültürünü güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Atık Kumbaram Projesi' ilk günden bu yana yoğun bir şekilde kullanılmaya devam ediyor.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Atık Kumbaram' projesi, çevre ve sıfır atık konularında farkındalığı arttırmak, geri dönüşüm kültürünü pekiştirmek ve Selçuklu halkının ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilerek 2022 tarihinde vatandaşların kullanımına sunuldu.

İlk günden itibaren aynı kararlılık ve titizlikle sürmeye devam eden proje kapsamında; plastik, cam, metal, kâğıt ve elektronik atıkların ayrı ayrı toplanmasına imkân sağlayan kumbaralar, çevre dostu yapısı ve kullanım kolaylığıyla dikkat çekiyor.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında atıkların etkin şekilde kontrol edilmesi, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakılması ve vatandaşların ev ekonomisine destek verilmesi konularını amaç edinen proje, başladığı günden bu yana çevre bilincine yeni bir boyut kazandırdı.

Bosna Hersek, Aydınlıkevler, Kılınçarslan ve Feritpaşa Mahallelerinde olmak üzere 4 farklı noktada, özel donanımlı mobil üç araç ile haftanın 6 günü pazar yerlerinde vatandaşa hizmet veriliyor. Atık Kumbaram Projesinde bugüne kadar (2022-2025) yıllarında; 13 bin 250 üye uygulamaya katıldı. Atık Kumbaram Kart'a 2 milyon 545 bin TL yükleme yapıldı. Yaklaşık 2 bin 130 ton geri kazanılabilir atık toplandı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: 'ATIK KUMBARAM PROJESİ İLE GERİ DÖNÜŞÜME DİKKAT ÇEKİYORUZ'

Selçuklu Belediyesi olarak geri dönüşüm konusundaki hassasiyetlerini dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Sıfır Atık hedeflerimiz doğrultusunda ilçemizde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmeye devam ediyoruz.

Bu proje hem çevremizi korumak hem de geleceğe daha temiz bir Selçuklu bırakmak adına attığımız önemli adımlardan biri. Vatandaşlarımıza çevre bilincini aşılamak ve bu konudaki farkındalıklarını arttırmak için hayata geçirdiğimiz proje şuanda ilçemizin belirli noktalarında bulunuyor. Bu farkındalığı daha geniş kitlelere yaymak için kumbaraları daha farklı lokasyonlarda yaygınlaştıracağız. Daha yaşanılabilir bir çevre için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Projemize ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyor ve bu ilginin devam etmesini temenni ediyorum' diye konuştu.