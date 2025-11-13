İstanbul'da Maltepe Belediyesi, ara tatilde çocukların aktif, katılımcı ve gelişimlerine yönelik tiyatro, gösteri, planetaryum ve bilim atölyesi etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' finalistlerinden Burhan Öztoprak, 'Bubble Show' isimli renkli gösterisiyle Maltepeli miniklerle buluştu.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne alan Öztoprak, ışık, müzik ve dansla harmanladığı baloncuk performansıyla çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Renkli baloncuklarıyla adeta görsel bir şölen sunan sanatçı, sahnede zaman zaman ateş ve dans gösterileriyle performansını zenginleştirdi. Çocuklar kadar gençler ve yetişkinlerin de büyük ilgi gösterdiği etkinlikte salon kahkahalar ve alkışlarla doldu.

12-15 Kasım tarihleri arasında devam edecek 'Bubble Show', her yaştan izleyiciye neşe dolu dakikalar yaşatmayı sürdürüyor. Etkinliğe katılan vatandaşlar, bu keyifli buluşmayı gerçekleştiren Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'e teşekkür etti.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahnelenen bir diğer çocuk oyunu 'Timecraft'ta ise 8 yaşındaki Can'ın büyülü serüveni minik izleyicilerle buluştu.

Zamanını tablete kaptırmış bir çocuk olan Can'ın karşısına çıkan neşeli ve sihirli Minik Peri, ona zamanın değerini, sorumluluk almanın önemini ve gerçek arkadaşlığın gücünü anlatıyor.

Can'ın sınıf arkadaşı Arya da dansları ve neşesiyle bu büyülü yolculuğa eşlik ederek izleyicilere eğlenceli anlar yaşatırken, Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinlikler, hem eğlendirici hem de öğretici içerikleriyle çocukların kültür ve sanatla buluşmasını sağlıyor.