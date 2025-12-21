Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Söğütlü Yeniköy Mahallesi'nde başlattığı çalışmalar ile bölgeyi kesintisiz içme suyu ile buluşturuyor.

SAKARYA (İGFA) - Hızla inşa edilen 500 metreküp hacme sahip yeni içme suyu deposu ile entegre şekilde çalışacak 5 kilometrelik yeni içme suyu hattı sayesinde, suyun abonelere ulaşımındaki basınç sorunları ve kayıp kaçak seviyeleri tamamen ortadan kaldırılacak.

Kısa sürede yüzde 20'si tamamlanan proje sayesinde bin aboneye kesintisiz içme suyu ulaştırılacak.

PROJENİN YÜZDE 20'Sİ GERİDE KALDI

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Söğütlü Yeniköy Mahallemizde suyun geleceğini inşa ediyoruz. Projemiz tamamlandığında bin abonemizin su ihtiyacını uzun yıllar boyunca kesintisiz bir şekilde karşılayacağız. Şu an projemizin yüzde 20'sini tamamlamış durumdayız. Şehrimizin her mahallesini güçlü altyapıyla buluşturmak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz' ifadeleri kullanıldı.