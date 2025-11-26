Bursa İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde İnegöllülere unutulmaz bir gece yaşattı.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi'nin Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türkülerle süslenen özel bir Türk Halk Müziği gecesi gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Salı akşamı Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen konserde İnegöllülere eşsiz bir müzik ziyafeti sundu.

İlçe halkının da yoğun ilgi gösterdiği konserde, koro ve solo eserlerden oluşan zengin bir repertuvar sunuldu. Şef Yücel Düzel yönetimindeki koro, Türkiye'nin farklı yörelerinden seçilen türkülerle sahne aldı.

Hem duygusal hem de hareketli eserlerin yer aldığı program boyunca salonu dolduran müzikseverler, keyifli anlar yaşadı. Solo performanslar ise geceye ayrı bir renk kattı. Etkinlik sonunda Şef Yücel Düzel ve koro üyeleri salondaki vatandaşlar tarafından alkışlandı.