Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Barosu, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında kadınlara yönelik adli yardım hizmetlerini güçlendiren bir iş birliği protokolüne imza attı. Başkan Besim Dutlulu, 'Baromuzla birlikte kadınların yanında olacağız' dedi.

MANİSA (İGFA) - Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni bir adım atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, kadınlara sunulacak ücretsiz hukuki desteği kapsayan protokolü Manisa Barosu ile hayata geçirdi. Protokol, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Manisa Barosu Başkanı Sevgi Başak Yeşil Malay tarafından imzalandı.

Başkan Dutlulu, protokolün hem adli yardım sistemini güçlendireceğini hem de merhum Başkan Ferdi Zeyrek'in başlattığı çalışmanın devamlılığını sağlayacağını belirterek, 'Kadına şiddetin önlenmesi konusunda somut adımlar atmak bizim için çok önemli. Baromuzla birlikte kadınlarımızın yanında olacağız. Ferdi Başkanımızın hayalini kurduğu çalışmayı sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Dileğimiz, hiçbir kadının bu protokole ihtiyaç duymaması; ancak ülkenin gerçekleri ortada. Bu çalışma kadınlarımız için önemli bir destek olacak.' dedi.

'FERDİ ZEYREK'İN MİRASI YAŞATILIYOR'

Manisa Barosu Başkanı Sevgi Başak Yeşil Malay ise geçen yıl 25 Kasım'da imzalanan adli yardım protokolünün, Ferdi Zeyrek'in vefatından sonra geliştirilerek sürdürüldüğünü ifade etti. Malay, 'Besim Başkanımız, hem Ferdi Başkan'ın mirasına hem de Manisa Barosu'na verilen kurumsal desteğe sahip çıktı. Protokolün yıldönümünde kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik iş birliğini yeniledik. Bu sayede adli yardım hizmetlerimizi daha da artıracağız.'

Konuşmalar sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Barosu arasında kadınlara yönelik adli yardım desteğini güçlendiren iş birliği protokolü resmen imzalandı.