Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında OSM'de düzenlenen 'Bildiğin Gibi Değil' film gösterimi ve söyleşiyle devam etti. Film hakkında bilinip bilinmeyen tüm bilgileri Vuslat Saraçoğlu katılım sağladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Ocak kültür sanat 'Bildiğin Gibi Değil' adlı film gösterimi ve söyleşi programıyla devam etti.Film gösteriminin ardından Yönetmen Vuslat Saraçoğlu, 'Ortak bir geçmiş nasıl farklı anımsanır sorusundan yola çıktım' sözleriyle sinemaseverlere filmin anlatı dünyasına dair bilgiler paylaştı.

Saraçoğlu, filmin çıkış noktasını şu sözlerle anlattı:'Ortak bir geçmiş nasıl farklı anımsanır sorusu üzerinden yola çıktım. Bunu bir arkadaşlık üzerinden de anlatmayı düşünebilirdim ama kardeşlik üzerinden ele almak bana daha derin düşünme imkânı verir gibi geldi. Çünkü kardeşlik çok girift bir yapı' dedi.

Kardeşlik ilişkilerinin insan kişiliği üzerindeki etkisine dikkat çeken Saraçoğlu, bu yapının film için verimli bir anlatı alanı sunduğunu belirterek,'Kaç kardeş olduğunuz, kaçıncı kardeş olduğunuz, kardeşlerin cinsiyetinin dağılımı gibi faktörler insanların kişilik yapılarında çok belirleyici. Üstelik her kardeş, aynı ebeveynlerden farklı bir anne-babalık deneyimi yaşayabiliyor. Bu da herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir alan oluşturuyor'ifadelerini kullandı.

Filmin izleyiciler üzerindeki etkisine de değinen Saraçoğlu, uluslararası gösterimlerde alınan geri dönüşlerden memnuniyet duyduğunu söyledi, 'Şu ana kadar çeşitli ülke ve şehirlerde gösterimler yaptık. Pek çok insan kendinden bir şeyler buldu diyebilirim. Filmin türü dram olsa da içinde barındırdığı bir mizahi ton da var. Çünkü hayatta mizah ve dram iç içe ve bu ikisini beraber sunmak her konuyu daha boyutlu kılıyor' dedi.

Söyleşi boyunca izleyicilerin sorularını da yanıtlayan Saraçoğlu, sinemanın insan ilişkilerini anlama noktasındaki gücüne vurgu yaptı. Program, izleyicilerden gelen yoğun ilgi ve alkışlarla sona erdi. Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerinin yıl boyunca farklı disiplinlerde devam edeceğini belirterek, sanata ilgi duyan tüm vatandaşların programlara davetli olduğunu ifade etti.