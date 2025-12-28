Bursa İnegöl'de dün başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili olurken, İnegöl Belediyesi ekipleri yağışla birlikte sahaya indi. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, gece boyu kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam etti.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl'de Cumartesi günü başlayan kar yağışı merkezde kısa sürse de yüksek kesimlerde ciddi derecede etkili oldu. Yer yer 20 cm kar kalınlığına ulaşılan bölgelerde kar yağışının bereketi yüzleri güldürdü. İnegöl Belediyesi de kar yağışıyla birlikte özellikle ulaşımda herhangi bir aksama olmaması adına harekete geçti.

KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

İnegöl'de karla mücadele için 6 bölgede faaliyet programını hazırlayan İnegöl Belediyesi, toplamda 126 personel ve 30 iş makinesi ile teyakkuzda. Cumartesi gecesi sabaha kadar kırsal bölgelerde greyderle kar küreme ve tuzlama çalışması yapılırken, İnegöl'de kapalı köy yolu bulunmadığı bildirildi. Şehir içinde de buzlanma olan bölgelerde tuzlama yapıldı. TOKİ, Alanyurt ve OSB gibi buzlanmanın çok olduğu ve rampaların yoğun olduğu yerlerde ekipler yollarda önlemlerini aldı.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Bugün itibariyle kar yağışının durmasıyla birlikte çalışmalar da dururken, ekipler akşam saatlerine doğru beklenen yağışlar nedeniyle en kısa sürede müdahale edecek şekilde hazır bekliyor.