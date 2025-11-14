İnegöl Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde Bursa Tip-1 Diyabetliler Derneği iş birliği ile 'Tip-1 Diyabette Güncel Gelişmeler' semineri düzenledi. Prof. Dr. Erdal Eren'in konuşmacı olduğu etkinlik, diyabet farkındalığını artırmayı hedefledi.

BURSA (İGFA) - Belirli gün ve haftalar kapsamında programlar düzenleyerek farkındalık ortaya koyan İnegöl Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Gününde de özel bir seminerle ilçe halkın buluşturdu.

negöl Belediyesi'nin Bursa Tip-1 Diyabetliler Derneği iş birliğinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Eren'in konuşmacı olarak katıldığı 'Tip-1 Diyabette Güncel Gelişmeler' konulu seminer vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

DİYABETTE GÜNCEL GELİŞMELER PAYLAŞILDI

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Eren'in konuşmacı olarak katıldığı seminerde, diyabetle yaşayan bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik güncel bilimsel gelişmeler, yeni tedavi yöntemleri ve teknoloji destekli izlem sistemleri katılımcılara anlatıldı.

Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlenen etkinlik aynı zamanda toplumda diyabet farkındalığını artırmayı hedeflerken, özellikle Tip-1 diyabetle yaşayan bireylerin ve ailelerinin bilgiye erişiminin kolaylaştırması amaçlandı. Diyabetin yalnızca hastayı değil ailesini ve sosyal çevresini de etkileyen kronik bir hastalık olduğuna dikkat çekilen seminerde, bu tür bilinçlendirme etkinlikleriyle hem farkındalık oluşturulması hem de vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasının hedeflendiği de dile getirildi.