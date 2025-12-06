İzmit Belediyesi, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nü geniş katılımlı atölyeler ve ikramlarla Şehr-i İzmit Kafe'de kutladı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Türk kahvesinin 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nü, '5. Geleneksel UNESCO Dünya Türk Kahvesi Günü' etkinliğiyle kutladı. Etkinlik, tarihi Süleymanpaşa Hamamı'ndaki Şehr-i İzmit Kafe'de gerçekleştirildi.

GENİŞ KATILIM

Programa İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Celal Hülür, CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, meclis üyesi Ayşe Fatmagül Terzi, Dernekler Masası Başkanı Eray Bodur, Meslek Odaları ve Sendika Masası Başkanı Cem Serhat Dayanç, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ufuk Aktürk, dernekler, STK'lar, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HÜLÜR, 'EN ZARİF TEMSİLCİMİZ'

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Celal Hülür, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Türk kahvesi yalnızca bir lezzet değil, yüzyıllardır süregelen misafirperverliğimizin, sohbetimizin en zarif temsilcisidir. Bu anlamlı günde bir araya gelmemiz çok kıymetli. Herkesin ayağına sağlık. Herkese keyifli bir akşam diliyorum.'

ARCAN, 'KAHVENİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ'

CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan ise şunları söyledi: '5. Geleneksel UNESCO 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Gününde hep beraber olduğumuz için çok mutluyum. Kahvenin birleştirici gücüne bu akşam ben de inandım. Bu salonda kocaman yürekler bir araya geldi. Kahvenin yıl hatırı var. Bu akşam yıllık dostluğumuzu da tazelemiş oluyoruz. Çok değerli iki kahve uzmanımız var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'

BODUR, 'KATMA DEĞER ÜRETMEK ADINA'

Dernekler Masası Başkanı Eray Bodur da konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 'İzmit Belediyesi olarak 2021 yılında Cumhuriyet Parkı'nda bir kahve sergisiyle gelenekselleşecek etkinliklerimize başladık. Bu sene 5'incisini düzenliyoruz. Türk kahvesi 500 yılı aşkın bir geleneğimiz. Böyle kıymetli bir cevherimizin olması, UNESCO tarafından koruma altına alınması nedeniyle bizler de kahvemizi daha çok tanıtmak, katma değer üretmek adına çalışıyoruz. Bu konuda öncü olan Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e çok teşekkür ediyorum.'

KAHVEYE DAİR ATÖLYELER İLGİ GÖRDÜ

Program kapsamında kahveye dair atölyeler düzenlendi. 2026 Türkiye Barista Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Atahan Kaygusuz, 'Kahve Kavurma Teknikleri Atölyesi'ni; Sommario Coffee Company Operasyon Müdürü Oytun Burak Gökçen ise 'Kahve Öğütme ve Pişirme Atölyesi'ni sundu. Etkinlik, Türk kahvesi ikramıyla devam etti.