Bursa Uludağ Üniversitesi Yapı Topluluğu tarafından düzenlenen '3.Sektörle Buluşma' etkinliği İnşaat Mühendisliği Bölüm binasında yapıldı. Etkinlik sektörün ileri gelen firmaları ile profesyonellerini öğrencilerle buluşturdu. Konut ve Yapı Gazetesi bu yıl da 'Sektörle Buluşma' etkinliğinin medya sponsorluğunu üstlendi.

BURSA (İGFA) - 3.Sektörle Buluşma etkinliğinde, kıyı ve liman mühendisliğinden mimarlığa kadar birçok inşaat ve mimarlık firması seminerler ve workshoplar eğitici atölyeler gerçekleştirdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren BUÜ Yapı Topluluğu Başkanı Çağdaş Akyıldız, 'Bu etkinliği düzenlemekteki amacımız; geleceğe doğru ve sağlam adımlar atmak' dedi.

Etkinliği sürekli olarak devam ettirmek istediklerini ifade eden Başkan Akyıldız 'Umarım Geleceğimin İnşaası vizyonuyla senelerce düzenlemeye devam ederiz' şeklinde sözlerini bitirdi.

UYAP Topluluk Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Talha Gezgin ise, 'UYAP Topluluk Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Talha Gezgin ise, 'Topluluğun bu etkinliğindeki en temel amaç, sektörü öğrencilere en iyi şekilde tanıtabilmek. İnşaat mühendisliği için teknik bilgi gerçekten çok kıymetli. Fakat teknik bilgi bu mesleği layıkıyla yerine getirebilmek için yeterli değil. Sektörü de ihtiyaçlarını da yakından tanımak gerekli. Bu nedenle bu gibi etkinlikler öğrencilerimiz için oldukça kıymetli. İnşaat mühendisliği çok önemli bir meslek. Aslında bir medeniyet mühendisliğidir. Bu yüzden vizyonumuzu geniş tutalım. Tek bir tarafa yönelmek yerine inşaat mühendisliğinin çeşitli alanlarında kendimizi geliştirmeye özen gösterelim' dedi.

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Sağıroğlu ise konuşmasında katılım gösteren herkese teşekkür ederken, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Serdar Atilla Erdem ise bu etkinliklerin hem sektördeki genç meslektaşlar hem de meslektaş adayları için çok önemli olduğunu ifade etti. Erdem, 'Meslek hayatınızın temeli burada atılıyor. Yapı Topluluğu çok zor bir işin üstesinden gelmeye çalışıyor. Yapılan her çalışmayı çok nitelikli görüyoruz. Ve İMO Bursa şubesi olarak teşekkür ediyoruz. İnşaat mühendisliği medeniyet mesleğidir. Şehrimizi ülkemizi imar eden bir meslek' diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından ilk oturumda Adiloğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Adiloğlu, 'Betonun Altında Kalan Sorunlar' isimli sunumunu gerçekleştirdi.