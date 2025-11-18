Bursa'da İnegöl Belediyesi, şehir içi ulaşım ağını geliştirme adına sürdürdüğü çalışmalarla çıkmaz sokakları açarak kesintisiz ulaşım konforu sağlıyor.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin şehir içi trafiğine yönelik çalışmaları sürüyor. Bir yandan mahalle otoparklarıyla parklanma sorunlarına çözüm üretilirken, bir yandan da ulaşım ağını güçlendirecek adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda özellikle çıkmaz sokakların açılması adına hummalı bir çalışma yürütülüyor. Son olarak Orhaniye Mahallesinde çıkmaz sokağın ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Orhaniye Mahallesi Hacı Muharrem Çıkmazı'nda yürütülen kamulaştırma çalışmaları tamamlandı, çıkmaz sokağın Çömlekçiler Sokak ile bağlantılı hale gelmesine engel olan yapının yıkımları gerçekleştirildi. Bu sayede Hacı Muharrem Çıkmazı artık Çömlekçiler Sokak ile bağlantılı bir sokağa dönüşmüş oldu. Yıkım çalışmalarının ardından sokakta zemin düzenlemesi de yapılarak yeni sokak ulaşıma açılmış olacak.

'MAHALLELERİMİZE NEFES ALDIRIYORUZ'

Bu çalışmayı Belediye Başkanı Alper Taban da sosyal medya hesaplarından duyurdu. 'Mahallelerimize nefes aldırmaya devam ediyoruz' mesajıyla yıkım çalışmalarını paylaşan Başkan Taban, 'Orhaniye Mahallesi Hacı Muharrem Çıkmazında yürüttüğümüz kamulaştırma çalışmalarıyla çıkmaz sokak artık Çömlekçiler Sokak ile bağlantılı hale geldi' dedi.