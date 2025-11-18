TÜİK verilerine göre Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,1 azaldı. Otomobil ve motosiklet öne çıkarken, kamyonet ve traktörde artış görüldü.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan 981 bin 225 taşıtın yüzde 49,1'i otomobil, yüzde 34,5'i motosiklet, yüzde 11,4'ü kamyonet oldu. Traktör, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı araçlar ise daha küçük paylara sahip.

Bir önceki aya göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 9,1 azalırken, kamyonette yüzde 18,3, otomobilde yüzde 9,0 ve kamyonda yüzde 7,1 artış görüldü. Motosiklet ve minibüste ise sırasıyla yüzde 30,8 ve yüzde 44,2 düşüş yaşandı. Geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında ise toplam kayıtlar yüzde 14,8 geriledi.

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 193 bin 636 olarak belirlendi. Bu taşıtların yüzde 51,6'sı otomobil, yüzde 21,1'i motosiklet ve yüzde 14,7'si kamyonet olarak dağıldı.

Otomobil segmentinde Volkswagen, Renault ve Fiat en çok tercih edilen markalar olurken, TOGG'un payı yüzde 4,1 olarak dikkat çekti.

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 46,3'ü benzin, yüzde 26,5'i hibrit ve yüzde 16,9'u elektrikli yakıt türüne sahipti. Motor hacmine göre ise en çok 1300 cc ve altı otomobil kaydı yapıldı.

Renk tercihleri açısından gri, beyaz ve siyah otomobiller öne çıkarken, kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,1'i gri renkteydi.

TÜİK verileri, trafikteki taşıt sayısındaki artışa rağmen bazı segmentlerde düşüş yaşandığını ortaya koyarken, elektrikli ve hibrit araçların yükselişi de dikkat çekiyor.