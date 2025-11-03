Bursa'da İnegöl Belediyesi'nin Aile Hayatı İyileştirme Derneği iş birliğinde düzenlediği 'Aile Okulu' seminerlerinin üçüncü haftasında Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi ve Medav Başkanı Tayyip Elçi'nin konuşmacı olarak katıldığı 'Tesettür ve Mahremiyet' semineri gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliğinde bu yıl 7'ncisini düzenlediği 'Aile Okulu' seminerleri devam ediyor.

Bu yıl 'Aile Yılı Özel' konseptiyle gerçekleştirilen programların ilk üç haftası tamamlandı. Toplumun temelini oluşturan ailenin önemi, mutlu ve huzurlu aile olabilmenin yöntemleri, çocuk yetiştirmenin püf noktaları gibi çeşitli eğitim ve seminerlerin yer aldığı Aile Okulu eğitim programları 7 hafta boyunca her Cuma 20.30'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılmaya devam ediyor.

Aile Okulu seminerlerinin üçüncü haftasında Cuma akşamı Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi ve Medav Başkanı Tayyip Elçi 'Tesettür ve Mahremiyet' konulu seminerle İnegöllülerle buluştu. Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, AHİD Başkanı Naci Köseoğlu ve vatandaşların katıldığı seminerde, Tayyip Elçi tesettürün önemine dikkat çekti.

AİLE OKULUNUN KALAN PROGRAMLARI

Aile Okulu programının devam eden haftalarda yapılacak seminerleri ise şöyle: 07 Kasım'da Araştırmacı Yazar Ramazan Kayan 'Aileyi Koruyan Formüller' semineri, 14 Kasım'da Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Doç. Dr. Burhan İşliyen 'Evlilikte Dikkat Edilecek Hususlar' semineri, 21 Kasım'da Eğitimci-İlahiyatçı Prof. Dr. Ali Akpınar 'Hz. Peygamberin (sav) Önderliğinde Güçlü Aile' semineri, 28 Kasım'da Araştırmacı-Eğitmen-Yazar Ali Erkan Kavaklı 'Başarılı ve Ahlaklı Çocuk Eğitimi'.